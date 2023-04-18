В Україні популярний овоч здорожчав у 1,5 разу: чи варто чекати здешевшання

Головна причина здорожчання — негативні настрої українських імпортерів

На початку квітня ціна імпортних томатів відчутно просіла. Деякі продавці віддавали їх ледь не по 50 гривень за кілограм. Однак вже цього тижня ціна популярного овочу різко підскочила.

Як пише портал "АПК-Інформ", у середині квітня імпортні помідори зросли в ціні у 1,5 разу. На думку аналітиків, основна причина такого зростання у цьому сегменті — негативний настрій українських імпортерів, зумовлений останнім обвалом розцінок. Більшість постачальників стикнулися зі значними збитками й в подальшому відмовилися торгувати імпортним томатом упродовж цього тижня.

Водночас експерти додають, перейматися українцям не варто, адже здорожчання помідорів — явище тимчасове. Одразу після Великодніх свят ціни поступово почнуть знижуватися, адже попит на цю категорію овочів впаде. Ба більше, вже найближчим часом переважна більшість українських тепличних комбінатів почнуть реалізацію й вітчизняного продукту, що також вплине на ціни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував рекордне збільшення ціни овочів і пояснив, коли все ж варто чекати на здешевшання цієї категорії товарів.