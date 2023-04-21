Ажиотаж стих? Стоимость гречки снова удивила украинцев

Стоимость продукта за последний месяц упала на 12%

В апреле в крупных украинских супермаркетах изменились цены на некоторые овощи, а также ряд популярных у покупателей продуктов, среди которых оказалась и гречка. За последний месяц цены на эту крупу значительно упали.

Так, по данным портала Минфин, в сравнении с предыдущим месяцем средние цены на гречку в супермаркетах снизились на 12%. Индекс потребительских цен в апреле на продукт составил 88,00%. А в марте этот индекс относительно предыдущего месяца составлял 97,39%.

На сегодняшний день средняя стоимость одного килограмма гречки составляет 50,43 грн. Месяцем ранее крупу продавали по 64,43. Таким образом, в период с марта по апрель продукт стал дешевле ровно на 11 гривен.

В то же время первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона сообщал о том, что цены на гречку в течение 2023 года останутся на том же уровне, который сейчас сформирован.

Более того, по словам Высоцкого, в июне продукт может начать дешеветь. Стабильность цен связана с достаточным для внутреннего потребления количеством выращенной гречки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с марта по апрель в Украине взлетели цены на два популярных овоща. Один из них всего за месяц подорожал почти на 100 гривен.