Ажіотаж стих? Вартість гречки знову здивувала українців

Вартість товару за останній місяць впала на 12%

У квітні у великих українських супермаркетах змінилися ціни на деякі овочі та, а також на низку популярних у покупців продуктів, серед яких виявилася і гречка. За останній місяць ціни на цю крупу значно впали.

Так, за даними порталу Мінфін, порівняно з попереднім місяцем, середні ціни на гречку в супермаркетах знизилися на 12%. Індекс споживчих цін у квітні на продукт становив 88,00%. А у березні цей індекс щодо попереднього місяця становив 97,39%.

На сьогодні середня вартість одного кілограма гречки складає 50,43 грн. Місяцем раніше крупу продавали по 64,43. Таким чином, у період з березня по квітень продукт став дешевшим рівно на 11 гривень.

Водночас перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону повідомляв про те, що ціни на гречку протягом 2023 року залишаться на тому ж рівні, який зараз сформовано.

Щобільше, за словами Висоцького, у червні продукт може почати дешевшати. Стабільність цін пов’язана з достатньою для внутрішнього споживання кількістю вирощеної гречки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з березня по квітень в Україні злетіли ціни на два популярні овочі. Один із них лише за місяць подорожчав майже на 100 гривень.