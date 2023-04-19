В Україні подешевшає полярний продукт: коли та на скільки

Ціни на м’ясні продукти в Україні злетіли перед Великоднем

В Україні останнім часом серйозно подорожчали деякі продукти. Зростання цін торкнулося і м’яса, проте, у випадку з ним, вже незабаром ситуація може зміниться.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ціни на м’ясні продукти в Україні показали значне зростання через традиційне підвищення попиту перед Великоднем. Подорожчання становило близько 30%, але вже наприкінці весни вартість може знизитися.

"Подорожчання становить близько 30%. У цих продуктів є певна сезонність. Зменшення попиту — як тільки починається великий пост і зростання попиту різкіше ближче до Великодня. Тому очікується певне здешевлення", — пояснив Тарас Висоцький.

При цьому заступник міністра наголошує, що на відміну від яєць, м’ясо не подорожчало різко, тому зниження ціни може становити лише 5-7% ближче до кінця весни.

Влітку ж ціни на м’ясо, на його думку, залежатимуть від ситуації із зерновими, новим урожаєм та кормами, а також від погодних умов. Висоцький зазначив, що ціни на м’ясні продукти будуть стабільними, якщо ситуація складеться позитивно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що буде з цінами на фрукти цього літа.

Також ми повідомляли про те, як змінилася вартість яєць за рік і коли чекати здешевлення.