В Украине подешевеет полярный продукт: когда и на сколько

Цены на мясные продукты в Украине взлетели перед Пасхой

В Украине в последнее время серьезно подорожали некоторые продукты. Рост цен затронул и мясо, однако, в случае с ним, уже скоро ситуация может изменится.

Об этом сообщил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона.

По его словам, цены на мясные продукты в Украине показали значительный рост из-за традиционного повышения спроса перед Пасхой. Подорожание составило в пределах 30%, но уже в конце весны стоимость может снизиться.

"Подорожание составляет в пределах 30%. У данных продуктов есть определенная сезонность. Уменьшение спроса — как только начинается большой пост и рост спроса более резкий напрямую ближе к Пасхе. Поэтому ожидается определенное удешевление", — объяснил Тарас Высоцкий.

При этом замминистра подчеркивает, что в отличие от яиц, мясо не подорожало резко, поэтому понижение цены может составить лишь 5-7% ближе к концу весны.

Летом же цены на мясо, по его мнению, будут зависеть от ситуации с зерновыми, новым урожаем и кормами, а также от погодных условий. Высоцкий указал, что цены на мясные продукты будут стабильными, если ситуация сложится положительно.

Напомним, ранее мы писали, что будет с ценами на фрукты этим летом.

Также мы сообщали о том, как изменилась стоимость яиц за год и когда ждать удешевления.