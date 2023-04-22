Капучіно в Україні стало коштувати дорожче: як зросли ціни на основні інгредієнти напою

Приготувати смачний американо чи капучино стало трохи дорожче, ніж місяць тому

В Україні продовжують дорожчати популярні овочі. Разом з тим ціни зростають і на інші продукти, які українці часто купують у магазинах. Зокрема, з березня по квітень ціни виросли на цукор, молоко та каву.

Про це повідомляють на порталі Мінфін. Зростання цін склало від 2 копійок до 20 гривень.

Ціни на цукор в Україні

Ціни на цукор в Україні у квітні підвищилися, хоч і не суттєво — лише на 2 копійки. Якщо у березні кілограм цукру коштував 33,38 гривень, то у квітні вже 33,90 гривень. Порівняно з минулим роком ціни на цукор зросли майже на 10 гривень – кілограм коштував 25,50 гривень у середньому.

Ціни на молоко в Україні.

Молоко жирністю 1% за місяць подорожчало на 8 копійок. Його ціна із 38,03 гривень зросла до 38,11 гривень за 900 мл. У квітні минулого року молоко цієї категорії коштувало на 6 гривень дешевше – 32,90 гривень за 900 мл.

Молоко жирністю 2,6% також зросло в ціні. Упаковка 900 мл подорожчала з 39,04 до 40,47 грн. Порівняно з квітнем 2022 року молоко цієї категорії подорожчало більше ніж на п’ять гривень — 35,89 гривень торішня ціна на 1 квітня.

Ціни на каву в Україні

Найбільше за місяць подорожчала кава. Зростання ціни склало майже 20 гривень — напій подорожчав із 158,12 гривень у березні до 177,14 гривень у квітні за пачку 120 грам. У квітні 2022 року ціна на каву була майже на 30 гривень дешевшою — 125,70 гривень за пачку у 120 грам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ціни на гречку почали падати. Вартість продукту за останній місяць впала на 12%. Хоча ще наприкінці березня ціни на цю крупу стрімко зростали.