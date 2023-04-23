Є у холодильнику у кожного: ТОП-5 продуктів, які подешевшали в Україні у квітні

Найбільше за останній місяць впали ціни на гречку

У квітні у великих українських супермаркетах змінилися ціни на деякі овочі, фрукти та популярні серед покупців продукти. "Телеграф" розповість про п’ять продуктів, які цього місяця подешевшали й про їхню актуальну вартість.

Так, за даними порталу Мінфін, у квітні спостерігається зниження цін на гречку, цукор, курячі яйця, оселедець, а також домашнє та солоне сало. Найбільше за останній місяць змінилася вартість гречки. Цінник на цей продукт впав на 14 гривень.

Ціни на цукор у супермаркетах

У квітні ціни на цукор впали майже на 30 копійок. Зараз кілограм цього продукту коштує покупцям 33,60 гривні. Індекс споживчих цін на цукор у квітні 2023 року склав 99,87%. Порівняно з попереднім місяцем, середні ціни зменшилися на -0,13%.

Ціни на гречку в супермаркетах

Вартість гречки у квітні сягнула позначки 50,43 грн. Варто зазначити, що у березні цей продукт продавали у великих супермаркетах у середньому по 64,43. Ціни на крупу знижуються з кожним місяцем, починаючи з серпня 2022 року.

Ціни на курячі яйця в супермаркетах

Десяток яєць "Квочка" з березня по квітень подешевшав на 1,46, а 18 штук — більш ніж на гривню. Водночас "Ясенсвіт" (10 штук) стали трохи дорожчими цього місяця.

Ціни на оселедець у супермаркетах

З березня по квітень також подешевшав слабосолоний оселедець. Наразі кілограм риби продають у середньому по 133,65. Це на 12 гривень менше, ніж на місяць раніше.

Ціни на сало у супермаркетах

За останній місяць у супермаркетах також подешевшало сало. Наприклад, домашнє сало зараз продають за ціною 179 гривень за кілограм, а місяцем раніше його вартість становила 180,88. Солоне сало також подешевшало. Ціни впали з 268,29 до 263,10.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітик Максим Гопко розповів українцям, що буде з цінами на фрукти цього року і чи буде дефіцит цієї категорії товарів улітку.