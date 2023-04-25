Ціни б’ють рекорди: коли в Україні почнуть дешевшати популярні овочі

Експерт розповів, чого чекати від цін

У квітні в Україні подорожчала низка популярних у покупців овочів, наприклад, цибуля, помідори та огірки. Останні два почнуть дешевшати влітку, коли ринок заповнюватиме вітчизняна продукція.

Такий прогноз зробив аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев, пише видання OBOZREVATEL.

"Ми будемо чекати сезону. У нас сезон все-таки буде пізнім, тому що Херсонська область все ще залишається в зоні бойових дій, а тепличні овочі не будуть продаватися дешево через те, що дорога електроенергія та газ. Нема сенсу продавати дешево овочі", — сказав експерт.

Варто додати, що ціни на огірки та помідори стрімко зростають протягом кількох місяців. Наприклад, з березня по квітень огірки стали дорожчими чи не на 100 гривень, а середній цінник на помідори зріс у 1,5 раза за півмісяця.

Водночас цибуля з початку квітня подорожчала на 10%. Однак, попри космічні ціни на овоч, попит на нього не спадає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з березня до квітня у великих українських супермаркетах подешевшали відразу п’ять популярних у покупців продуктів.