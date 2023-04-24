Ціна популярного овочу в Україні побила рекорд: у чому причина і чи здешевшає він

Попри чергове подорожчання, попит на ріпчасту цибулю зростає щодня

Останніми тижнями на українському ринку деякі овочі б'ють усі можливі цінові рекорди. Серед товарів, які здорожчали найбільше — цибуля. Станом на середину квітня аграрії готові відвантажувати її приблизно по 38–45 гривень за кілограм. Ця ціна на 10% вища, аніж на початку місяця.

Як пише EastFruit, у квітні 2023 року ріпчаста цибуля коштує у 3,7 разу дорожче, аніж упродовж аналогічного періоду минулого року.

Також зазначається, що у березні ціни на цю категорію товарів коливалися від 52 до 58 гривень за кілограм. Експерти зазначають, що збільшення ціни зумовлене передусім відсутністю поставок з Херсонської області. Саме цей регіон до його часткової окупації займав приблизно 35% українського ринку цибулі. Крім того, у 2023 році не очікується й імпорту товару з Туркменістану, адже раніше ці поставки проходили транзитом через російські території.

"Попри чергове подорожчання, попит на ріпчасту цибулю зростає щодня в умовах гострого дефіциту пропозиції місцевої продукції. У сховищах українських фермерів запаси цибулі порівняно з останніми двома сезонами мінімальні. Більшість господарств розпродали вже весь наявний обсяг, а ті, хто має певні запаси, поки зупинили продажі, нагнітаючи тим самим на ринку ажіотаж у покупців і відповідно зростання цін", – пояснюють фахівці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку експерта Олега Пендзина, зменшення цін на деякі овочі українцям варто очікувати лише наприкінці червня.