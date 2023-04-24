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Ціна популярного овочу в Україні побила рекорд: у чому причина і чи здешевшає він

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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На українському ринку цибулі відновилося зростання цін Новина оновлена 24 квітня 2023, 12:02
На українському ринку цибулі відновилося зростання цін. Фото agronews.ua

Попри чергове подорожчання, попит на ріпчасту цибулю зростає щодня

Останніми тижнями на українському ринку деякі овочі б'ють усі можливі цінові рекорди. Серед товарів, які здорожчали найбільше — цибуля. Станом на середину квітня аграрії готові відвантажувати її приблизно по 38–45 гривень за кілограм. Ця ціна на 10% вища, аніж на початку місяця.

Як пише EastFruit, у квітні 2023 року ріпчаста цибуля коштує у 3,7 разу дорожче, аніж упродовж аналогічного періоду минулого року.

Також зазначається, що у березні ціни на цю категорію товарів коливалися від 52 до 58 гривень за кілограм. Експерти зазначають, що збільшення ціни зумовлене передусім відсутністю поставок з Херсонської області. Саме цей регіон до його часткової окупації займав приблизно 35% українського ринку цибулі. Крім того, у 2023 році не очікується й імпорту товару з Туркменістану, адже раніше ці поставки проходили транзитом через російські території.

"Попри чергове подорожчання, попит на ріпчасту цибулю зростає щодня в умовах гострого дефіциту пропозиції місцевої продукції. У сховищах українських фермерів запаси цибулі порівняно з останніми двома сезонами мінімальні. Більшість господарств розпродали вже весь наявний обсяг, а ті, хто має певні запаси, поки зупинили продажі, нагнітаючи тим самим на ринку ажіотаж у покупців і відповідно зростання цін", – пояснюють фахівці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку експерта Олега Пендзина, зменшення цін на деякі овочі українцям варто очікувати лише наприкінці червня.

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#Ціни #Овочі #Цибуля #Ринок