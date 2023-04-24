Цена популярного овоща в Украине побила рекорд: в чем причина и подешевеет ли он

Несмотря на очередное удорожание, спрос на репчатый лук растет каждый день

В последние недели на украинском рынке некоторые овощи бьют все возможные ценовые рекорды. Среди наиболее подорожавших товаров — лук. По состоянию на середину апреля аграрии готовы отгружать ее примерно по 38-45 гривен за килограмм. Эта цена на 10% выше, чем в начале месяца.

Как пишет EastFruit, в апреле 2023 года репчатый лук стоит в 3,7 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Также говорится, что в марте цены на эту категорию товаров колебались от 52 до 58 гривен за килограмм. Эксперты отмечают, что увеличение цены обусловлено в первую очередь отсутствием поставок из Херсонской области. Именно этот регион до частичной оккупации занимал примерно 35% украинского рынка лука. Кроме того, в 2023 году не ожидается и импорт товара из Туркменистана, ведь раньше эти поставки проходили транзитом через российские территории.

"Несмотря на очередное подорожание, спрос на репчатый лук растет ежедневно в условиях острого дефицита предложения местной продукции. В хранилищах украинских фермеров запасы лука по сравнению с последними двумя сезонами минимальны. Большинство хозяйств распродали уже весь имеющийся объем, а те, кто имеет определенные запасы, пока остановили продажи, нагнетая тем самым на рынке ажиотаж у покупателей и, соответственно, рост цен", – объясняют специалисты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению эксперта Олега Пендзина, снижение цен на некоторые овощи украинцам следует ожидать только в конце июня.