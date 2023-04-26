Космічні ціни: топ-5 продуктів, які подорожчали у супермаркетах України у квітні

Один із продуктів злетів у ціні на 60 гривень за місяць

У квітні у великих українських супермаркетах значно зросла ціна низки популярних продуктів. "Телеграф" розповість, що подорожчало цього місяця і скільки зараз коштуватимуть українцям ці товари.

За даними порталу "Мінфін", у період з березня по квітень в Україні подорожчали консерви, рис, свинина, болгарський перець та житній хліб. Найбільше з цих продуктів злетіла ціна болгарського перця. Він став дорожчим більш, аніж на 60 гривень.

Ціна консервів

За місяць ціна сардин зросла майже на дві гривні. Нині середня вартість цього продукту становить 59,80. Із січня поточного року цінники на консерви почали падати.

Водночас значно подорожчали шпроти у олії. Місяцем раніше їх продавали за ціною 61,99 гривні за 150 г, а зараз — по 69,10.

Ціна рису супермаркетах

Довгий рис подорожчав з березня по квітень більш, аніж на дві гривні. Нині його середня ціна — 86,40 грн. Вартість пропареного рису змінилася з 66,79 до 69,67. А круглий рис зріс у ціні з 77,93 до 79,07.

Ціна свинини

Цінник на свинячу грудинку за місяць зріс майже на 20 гривень. Нині продукт продають за ціною 190,40 грн. Свиняча лопатка подорожчала зі 162,37 до 189,19. Свинячий ошийок зараз обходиться покупцям у 247,31, а в березні він коштував 200,65. Підчеревок став дорожчим із 161,49 до 182,21. Свинячі ребра продають у квітні по 182,21, а минулого місяця ціна продукту становила 164,86. Свинячий шашлик подорожчав практично на 27 гривень і зараз коштує 207,06.

Ціна болгарського перцю

Болгарський перець найбільше змінився у ціні, За останній місяць овоч подорожчав практично на 60 гривень. Нині його середня ціна у магазинах становить 289,45 гривні.

Ціна житнього хліба

Останні кілька місяців ціна цього продукту залишалася стабільною. Однак у період із березня по квітень хліб подорожчав з 36,28 до 38,08 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ціна на один із найпопулярніших овочів побила рекорд. Аналітики озвучили причину різкого зростання цін і повідомили, чи подешевшає цей овоч найближчим часом.