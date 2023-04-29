И это еще не предел: в Украине продолжат дорожать популярные овощи
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Как изменятся цены на огурцы и помидоры летом 2023 года
Летом в Украине должны подешеветь помидоры и огурцы, что связанно с поступлением на рынки свежей отечественной продукции. При этом скорого падения цен на указанные овощи ожидать не стоит.
Как заявил в комментарии "Обозревателю" аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев, еще до начала лета огурцы и помидоры могут даже подняться в цене.
"Мы будем ждать сезона. У нас сезон все-таки будет поздним, потому что Херсонская область все еще остается в зоне боевых действий, а тепличные овощи не будут продаваться дешево из-за того, что дорогая электроэнергия и газ. Нет смысла продавать дешево овощи", – сказал специалист.
Издание отмечает, что в Украине рост цен на помидоры и огурцы начался с первых дней весны. Это связано с тем, что на рынке украинской тепличной продукции нет больших объемов овощей.
Ранее "Телеграф" писал о том, что как могут измениться цены на мед в Украине в течение 2023 года.