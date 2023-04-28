Украинский мед: пчеловоды рассказали, сколько продукт может стоить в 2023 году

Пасечники уже активно готовятся к сезону меда

Весной в Украине изменились цены на многие популярные среди покупателей продукты питания и вскоре к ним может добавиться еще один — мёд. Стоимость этого продукта будет зависеть от того, как будет проходить сезон.

Если цена за килограмм меда будет меньше двух долларов, то это дело будет нерентабельным и неприбыльным, многие пчеловоды откажутся от него. Об этом в комментарии AgroPortal рассказал пасечник Сергей Папка.

По его словам, в последнее время украинские пчеловоды почти не сдавали мед на импорт, а вместо этого продавали его и продукты пчеловодства в розницу на территории страны. На импорт шли лишь маленькие партии.

Пасечник Андрей Баскевич отметил, что на сегодняшний день пчеловоды не готовы экспортировать мед, так как для этого много чего необходимо.

"Это и завод по переработке меда, и бумажная волокита, и то, что деньги за проданный мед возвращаются не сразу, а через несколько месяцев", — отметил пасечник Андрей Баскевич.

Он не исключает, что в дальнейшем для совершения экспорта пчеловоды могут объединяться в кооперативы.

Также пасечник добавил, что сейчас стоимость одного килограмма меда в среднем составляет в Украине 60 гривен, а можно найти также и по 50-53 грн. Хотя он не берется давать прогнозы по ценам на мед в 2023 году, но считает, что справедливой оптовой ценой была бы 75-80 грн/кг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель министр аграрной политики Тарас Высоцкий рассказал, будет ли в этом году дефицит зерновых и овощей борщевого набора.