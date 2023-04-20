Дефицита овощей в Украине не будет: стало известно, когда ожидать снижения цен

В этом году ситуация с отечественной продукцией лучше, чем в 2022-м

Украинские аграрии приспособились к работе в условиях войны. По словам первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, отечественные производители планируют увеличить посевы, так что в этом году дефицита зерновых и овощей борщового набора в Украине не будет. Более того, цены на продукцию будут постепенно уменьшаться.

Об этом, ссылаясь на слова министра, сообщили в пресс-центре Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Мы видим удешевление логистики на всех этапах: стоимости вагонов-зерновозов, перевозки, фрахта и т.д. Важным аспектом поддержки является введенная правительственная программа грантов. Аграрии могут увеличивать площадь насаждений всех видов ягод и плодов. И аналогично двигаться в тепличном направлении. Пленочные теплицы энергоемкими. Вместе с тем они помогут обеспечить продовольственную безопасность, ведь в них можно выращивать продукцию, которую мы временно не можем получать из Херсона и Запорожской области", — говорит чиновник.

По его словам, фермеры из Одесщины, Центральной и Западной Украины возобновляют выращивание овощей, в первую очередь лука и моркови. Поэтому в текущем году ситуация с этой группой товаров на рынке будет стабильной по сравнению с прошлым годом.

Цены на овощи в Украине начнут ориентировочно снижаться в конце июня, ведь тогда на полках магазинов появится отечественный товар с открытого грунта. Еще одним не менее важным фактором станет погода. Все будет зависеть от того, насколько теплой будет весна, говорит генеральный директор компании FMC Украина Наталья Савченко.

"Если она будет такая как сейчас, то это произойдет где-то в середине июня. И собственно с этого момента может начаться стремительное снижение цен на овощи, борщевой набор и на огурцы и помидоры. К этому моменту мы будем иметь "ценовое плато" — цены вряд ли будут падать, ведь стоимость импорта не уменьшится", – объясняет эксперт.

Более подробно узнать ценовую политику и прогнозы относительно цен в дальнейшем можно в материале "Телеграфа": "Пушки гремят, украинцы сеют: как аграрии будут компенсировать потерю урожая с Херсонщины в 2023 году".

Также мы писали, как за последний год изменилась стоимость одного из самых популярных товаров, пользующегося спросом у украинцев — куриных яиц. И когда все же следует ожидать их удешевления.