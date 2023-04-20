Пушки гремят, украинцы сеют: как аграрии будут компенсировать потерю урожая из Херсонской области в 2023 году

Дефицита сельхозпродукции в 2023 году в Украине не ожидается

По состоянию на апрель 2023 года Украина использует около 75% своих сельскохозяйственных площадей. Остальные поля сейчас находятся под оккупацией, подвергаются систематическим обстрелам или остаются непригодными для обработки из-за заминированности. Важным аспектом является то, что среди потерянных 25% площадей — угодья южных регионов Украины, которые всегда были ключевыми поставщиками сезонных овощей, фруктов и бахчевых культур. Из-за сокращения объемов урожая в прошлом сезоне на рынке наблюдался дефицит отечественной сельхозпродукции, а ее стоимость существенно выросла.

"Телеграф" выяснял, какие пути преодоления кризиса нашли аграрии за первый год войны, и можно ли надеяться на улучшение ситуации уже этим летом.

Без дефицита и заоблачных цен

Украинские аграрии приспособились к работе в условиях войны. По словам первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, отечественные производители планируют увеличить посевы, так что в этом году дефицита зерновых и овощей борщового набора в Украине не будет. Более того, цены на продукцию будут постепенно уменьшаться.

"Мы видим удешевление логистики на всех этапах: стоимости вагонов-зерновозов, перевозки, фрахта и т.д. Важным аспектом поддержки является введенная правительственная программа грантов. Аграрии могут увеличивать площадь насаждений всех видов ягод и плодов. И аналогично двигаться в тепличном направлении. Пленочные теплицы не являются энергоемкими. Вместе с тем они помогут обеспечить продовольственную безопасность, ведь в них можно выращивать продукцию, которую мы временно не можем получать из Херсона и Запорожской области", — говорит чиновник.

По его словам, фермеры из Одесской области, Центральной и Западной Украины возобновляют выращивание овощей, в первую очередь лука и моркови. Поэтому в текущем году ситуация с этой группой товаров на рынке будет стабильной по сравнению с прошлым годом.

Развивать хозяйства и наращивать объемы производства во время войны фермерам помогает программа правительственных грантов. Так, с начала 2023 года 24 хозяйства аграрного сектора получили средства для развития своего бизнеса на общую сумму почти 57 млн. 322 тыс. грн. Среди них 23 хозяйства, которые занимаются садоводством, ягодничеством и виноградарством — им выплачено более 56 млн. грн. Одно предприятие на развитие тепличного хозяйства получило 1 млн. 260 тыс. грн. Кроме того, на начало апреля по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" аграриям согласовано предоставление почти 12 миллиардов гривен.

В настоящее время правительство определило два приоритетных направления поддержки аграрного сектора — финансовая помощь фермерам и гуманитарное разминирование.

По словам генерального директора компании FMC Украина Наталии Савченко, последний аспект имеет критическое значение для деоккупированных районов Харьковской, Николаевской и Херсонской областей, а также для полей в Одесской области, которые могли бы частично компенсировать недостаток урожая с недоступных в настоящее время сельскохозяйственных площадей, что повлияло бы и на стоимость продукции.

"С начала года существенно подорожали основные овощи: морковь, огурцы, томаты и лук. Также несколько поднялась цена на капусту. На стоимость овощей повлияли различные факторы. Одним из них стало уменьшение урожая из-за оккупации Херсонщины, ведь именно там выращивали около трети общего урожая лука и четверть общих объемов моркови. Нехватка этих овощей компенсируется импортом из Турции и ЕС, однако в результате недавних землетрясений логистика нарушилась", — объясняет Наталья Савченко в комментарии "Телеграфу".

Эксперт в аграрной сфере прогнозирует, что цены на овощи в Украине начнут снижаться ориентировочно в конце июня, ведь тогда на полках магазинов появится отечественный товар с открытого грунта. Еще одним не менее важным фактором станет погода. Все будет зависеть от того, насколько теплой будет весна.

"Если она будет такая как сейчас, то это произойдет где-то в середине июня. И собственно с этого момента может начаться стремительное снижение цен на овощи борщевого набора, на огурцы и помидоры. До этого мы будем иметь "ценовое плато" – цены вряд ли будут падать, ведь стоимость импорта не снизится", — объясняет генеральный директор FMC Украина.

Винницкие арбузы и львовские томаты

В результате оккупации части южных регионов Украина потеряла большие объемы урожая лука, моркови, капусты, томатов, ранних тепличных огурцов и бахчевых культур. Тем не менее, сейчас эти потери частично компенсируются за счет перепрофилирования ряда хозяйств в центральных и западных областях Украины.

Так, во Львовской области фермеры планируют увеличивать посевы томатов, лука, спаржи, капусты и тыквы. По данным ЛОВА, на развитие ягодничества, в частности голубики, местные аграрии получили гранты в размере 3,6 млн грн, малины – 1,9 млн грн, земляники – 4,4 млн грн. На развитие садоводства, а именно выращивание фундука, фермерам предоставили 12 млн грн. Благодаря профинансированным грантам, площадь насаждений в западном регионе вырастет на 104,9 га.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в данном вопросе на руку фермерам играют климатические изменения — аграрный "юг" постепенно передвигается в центральные регионы Украины. Кроме того, благодаря международным программам поддержки, в рамках которых украинцам бесплатно предоставлялся посевной материал для выращивания овощей в приусадебных хозяйствах, риск острого дефицита овощей и бахчевых в 2023 году значительно снизился.

"Сейчас в Винницкой области активно выращиваются бахчевые культуры — в прошлом году там наблюдался довольно хороший урожай арбузов. То же касается и овощей борщового набора. У нас есть основания надеяться, что на конец сезона мы получим какие-то объемы этой продукции, однако рассчитывать на то, что их будет достаточно, пока не приходится. Расширять площади для посева новых видов культур фермерам не удается из-за заминированности земель, нехватки средств для инвестиций, а также необходимого оборудования и техники для выполнения работ. Кроме того, для такого перепрофилирования необходимы специалисты. Поэтому после сбора урожая главной задачей для нас станет сохранение этой продукции", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".