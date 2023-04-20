Дефіциту овочів в Україні не буде: стало відомо, коли очікувати зниження цін

Цього року ситуація з вітчизняною продукцією краща, ніж у 2022-му

Українські аграрії пристосувалися до роботи в умовах війни. За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, вітчизняні виробники планують збільшити посіви, тож цього року дефіциту зернових та овочів борщового набору не буде. Ба більше, ціни на продукцію поступово зменшуватимуться.

Про це, посилаючись на слова заступника міністра, повідомили у пресцентрі Міністерства аграрної політики і продовольства.

"Ми бачимо здешевлення логістики на всіх етапах: вартості вагонів-зерновозів, перевозки, фрахту тощо. Важливим аспектом підтримки є запроваджена урядова програма грантів. Аграрії можуть збільшувати площу насаджень усіх видів ягід та плодів. І аналогічно рухатися в тепличному напрямі. Плівкові теплиці не є енергоємними. Разом з тим вони допоможуть забезпечити продовольчу безпеку, адже в них можна вирощувати продукцію, яку ми тимчасово не можемо отримувати з Херсонщини та Запорізької області", – каже урядовець.

За його словами, фермери з Одещини, Центральної і Західної України відновлюють вирощування овочів, в першу чергу – цибулі і моркви. Тому цьогоріч ситуація з цією групою товарів на ринку буде стабільною в порівнянні з минулим роком.

Ціни на овочі в Україні почнуть знижуватись орієнтовно у кінці червня, адже тоді на полицях магазинів з’явиться вітчизняний товар з відкритого ґрунту. Ще одним не менш важливим фактором стане погода. Все залежатиме від того, наскільки теплою буде весна, каже генеральна директорка компанії "FMC Україна" Наталія Савченко.

"Якщо вона буде така як зараз, то це станеться десь в середині червня. І власне з цього моменту може розпочатися стрімке зниження цін на городину, борщовий набір та на огірки і помідори. До цього моменту ми матимемо "цінове плато" – ціни навряд чи будуть падати, адже вартість імпорту не зменшиться", — пояснює експерт.

Більше детально дізнатися про цінову політику та прогнози щодо цін у подальшому можна у матеріалі "Телеграфу": "Гармати гримлять, українці сіють: як аграрії компенсуватимуть втрату врожаю з Херсонщини у 2023 році".

Також ми писали, як за останній рік змінилася вартість одного з найпопулярніших товарів — курячих яєць, і коли чекати їхнього здешевшання.