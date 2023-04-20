Гармати гримлять, українці сіють: як аграрії компенсуватимуть втрату врожаю з Херсонщини у 2023 році

Дефіциту сільгосппродукції у 2023 році в Україні не очікується

Станом на квітень 2023 року Україна використовує близько 75% своїх сільськогосподарських площ. Решта полів наразі перебувають під окупацією, зазнають систематичних обстрілів або залишаються непридатними для обробки через замінованість. Важливим аспектом є те, що серед втрачених 25% площ — угіддя південних регіонів України, які завжди були ключовими постачальниками сезонних овочів, фруктів та баштанних культур. Через скорочення обсягів врожаю минулого сезону на ринку спостерігався дефіцит вітчизняної сільгосппродукції, а її вартість суттєво зросла.

"Телеграф" з'ясовував, які шляхи подолання кризи знайшли аграрії за перший рік війни, і чи можна сподіватися на покращення ситуації вже цього літа.

Без дефіциту та захмарних цін

Українські аграрії пристосувалися до роботи в умовах війни. За словами першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, вітчизняні виробники планують збільшити посіви, тож цього року дефіциту зернових та овочів борщового набору в Україні не буде. Ба більше, ціни на продукцію поступово зменшуватимуться.

"Ми бачимо здешевлення логістики на всіх етапах: вартості вагонів-зерновозів, перевозки, фрахту тощо. Важливим аспектом підтримки є запроваджена урядова програма грантів. Аграрії можуть збільшувати площу насаджень усіх видів ягід та плодів. І аналогічно рухатися в тепличному напрямі. Плівкові теплиці не є енергоємними. Разом з тим вони допоможуть забезпечити продовольчу безпеку, адже в них можна вирощувати продукцію, яку ми тимчасово не можемо отримувати з Херсонщини та Запорізької області", – каже посадовець.

За його словами, фермери з Одещини, Центральної і Західної України відновлюють вирощування овочів, в першу чергу – цибулі і моркви. Тому цьогоріч ситуація з цією групою товарів на ринку буде стабільною в порівнянні з минулим роком.

Розвивати господарства та нарощувати обсяги виробництва під час війни фермерам допомагає програма урядових грантів. Так, від початку 2023 року 24 господарства аграрного сектору отримали кошти для розвитку свого бізнесу на загальну суму майже 57 млн 322 тис. грн. Серед них 23 господарства, які займаються садівництвом, ягідництвом та виноградарством — їм виплачено понад 56 млн грн. Одне підприємство на розвиток тепличного господарства отримало 1 млн 260 тис. грн. Крім того, станом на початок квітня за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" аграріям погоджено надання майже 12 мільярдів гривень.

Наразі уряд визначив два пріоритетних напрямки для підтримки аграрного сектору — фінансова допомога фермерам та гуманітарне розмінування.

За словами генеральної директорки компанії FMC Україна Наталії Савченко, останній аспект має критичне значення для деокупованих районів Харківської, Миколаївської та Херсонської областей, а також для полей в Одеській області, які могли б частково компенсувати нестачу урожаю з недоступних наразі сільськогосподарських площ, що вплинуло б і на вартість продукції.

"З початку року суттєво подорожчали основні овочі: морква, огірки, томати та цибуля. Також дещо піднялася ціна на капусту. На вартість овочів вплинули різні фактори. Одним із них стало зменшення врожаю через окупацію Херсонщини, адже саме там вирощували близько третини загального врожаю цибулі та чверть загальних обсягів моркви. Нестача цих овочів компенсується імпортом з Туреччини та ЄС, однак внаслідок нещодавніх землетрусів логістика порушилася", — пояснює Наталія Савченко в коментарі "Телеграфу".

Експерт в аграрній галузі прогнозує: ціни на овочі в Україні почнуть знижуватись орієнтовно у кінці червня, адже тоді на полицях магазинів з’явиться вітчизняний товар з відкритого ґрунту. Ще одним не менш важливим фактором стане погода. Все залежатиме від того, наскільки теплою буде весна.

"Якщо вона буде така як зараз, то це станеться десь в середині червня. І власне з цього моменту може розпочатися стрімке зниження цін на городину, борщовий набір та на огірки і помідори. До цього моменту ми матимемо "цінове плато" – ціни навряд чи будуть падати, адже вартість імпорту не зменшиться", — пояснює генеральна директорка FMC Україна.

Вінницькі кавуни та львівські томати

В результаті окупації частини південних регіонів Україна втратила великі обсяги врожаю цибулі, моркви, капусти, томатів, ранніх тепличних огірків та баштанних культур. Проте зараз ці втрати частково компенсуються за рахунок перепрофілювання ряду господарств в центральних та західних областях України.

Так, на Львівщині фермери планують збільшувати посіви томатів, цибулі, спаржі, капусти та гарбузів. За даними ЛОВА, на розвиток ягідництва, зокрема лохини, місцеві аграрії отримали гранти у розмірі 3,6 млн грн., малини – 1,9 млн грн, суниці – 4,4 млн грн. На розвиток садівництва, а саме вирощування фундука фермерам надали 12 млн грн. Завдяки профінансованим грантам площа насаджень у західному регіоні зросте на 104,9 га.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, у даному питанні на руку фермерам грають кліматичні зміни — аграрний "південь" поступово пересувається у центральні регіони України. Крім того, завдяки міжнародним програмам підтримки, в рамках яких українцям безкоштовно надавався посівковий матеріал для вирощування овочів у присадибних господарствах, ризик гострого дефіциту овочів та баштанних у 2023 році значно знизився.

"Зараз на Вінничині активно вирощуються баштанні культури — минулого року там спостерігався доволі гарний врожай кавунів. Те ж стосується й овочів борщового набору. У нас є підстави сподіватися, що на кінець сезону ми отримаємо якісь обсяги цієї продукції, проте розраховувати на те, що їх буде вдосталь, поки що не доводиться. Розширювати площі для посіву нових видів культур фермерам не вдається через замінованість земель, нестачу коштів для інвестицій, а також необхідного обладнання і техніки для виконання робіт. Крім того, для такого перепрофілювання необхідні фахівці. Тому після збору врожаю головним завданням для нас стане збереження цієї продукції", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".