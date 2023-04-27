И это еще не предел: в Украине резко взлетели цены на популярный овощ
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В Украине продолжается рост цен на капусту
Только за последнюю неделю в Украине цены на капусту поднялись на 29%.
Как пишут аналитики EastFruit, в магазинах прошлогоднюю капусту продают за 20-25 грн за килограмм.
По мнению специалистов, цены выросли из-за существенного сокращения предложения капусты на рынке, так как наши запасы уже истощены.
"Также росту цен способствует повышенный спрос на капусту со стороны местных оптовых компаний и розничных сетей. При этом, из-за неблагоприятных погодных условий, нередко возникают сложности с логистикой, а это также оказывает поддержку ценовому росту", — говорят специалисты.
По сравнению с прошлым годом цены на капусту стали выше на 40 процентов, но и это не предел — эксперты уверен, что рост продолжится и далее.
Если сравнить цены на капусту в прошлом году, то они повысились на 40%. Эксперты убеждены, что цены продолжат повышаться.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цена одного из самых популярных овощей побила рекорд. Аналитики назвали причину резкого роста цен и сообщили, подешевеет ли этот овощ в ближайшее время.