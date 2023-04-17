Вода и не только: что поможет избавиться от бактерий на фруктах и овощах

Делайте так — и ваши продукты будут безупречно чистыми

Основа основ работы на кухне — чистота. Это касается не только рабочих поверхностей, посуды и инструментов, но и продуктов. Мыть ингредиенты перед приготовлением — это всегда хорошая привычка: так вы уверены, что употребляете безопасный продукт. Тщательное мытье позволяет устранить более 90% бактерий, которые могут накапливаться на кожуре фруктов и овощей.

Очистить продукты питания можно вполне естественным путем, не прибегая к химическим средствам. С помощью Shuba расскажем о четырех способах идеально очистить фрукты и овощи.

Как идеально отмыть овощи и фрукты

Мытье фруктов и овощей проточной водой гораздо эффективнее, чем мы можем себе представить. Холодная вода может удалить до 80% бактерий на поверхности фруктов и овощей, а с добавлением щепотки соли или соды мытье будет еще более эффективным.

Листовые овощи необходимо мыть лист за листом. В свою очередь фрукты рекомендуется промывать более одного раза.

С уксусом на кухне можно делать практически все, даже чистить фрукты и овощи. Это натуральное дезинфицирующее средство, способное уничтожать бактерии и любые следы пестицидов.

Приготовьте раствор с литром проточной воды и стаканом уксуса. Оставьте в нем фрукты и овощи, а затем промойте и используйте для блюд.

Сода — отличный союзник для тех, кто предпочитает природные средства на кухне. Она поможет нам и в вопросе дезинфекции фруктов и овощей. Для этого необходимо приготовить раствор с литром воды и чайной ложкой пищевой соды, перемешать и оставить там продукты на пять минут. Вам остается просто промыть овощи и фрукты под холодной водой.

Поваренная соль обладает антибактериальными свойствами. Просто смешайте чайную ложку соли в миске с водой и положите туда фрукты и овощи на пять минут, затем промойте и используйте по назначению.

Кстати, мыло и сода поможет вам также избавиться от нитратов во фруктах и зелени. Убрать вредные вещества и микробы из продуктов — это легко.