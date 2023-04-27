І це ще не межа: в Україні різко злетіли ціни на популярний овоч

В Україні продовжується зростання цін на капусту

Лише за останній тиждень в Україні ціни на капусту зросли на 29%.

Як пишуть аналітики EastFruit, у магазинах торішню капусту продають за 20–25 грн за кілограм.

На думку фахівців, ціни зросли через суттєве скорочення пропозиції капусти на ринку, оскільки наші запаси вже виснажені.

"Також зростанню цін сприяє підвищений попит на капусту з боку місцевих оптових компаній та роздрібних мереж. При цьому через несприятливі погодні умови нерідко виникають складнощі з логістикою, а це також надає підтримку ціновому зростанню", — кажуть фахівці.

Порівняно з минулим роком ціни на капусту стали вищими на 40 відсотків, але й це не межа — експерти впевнені, що зростання продовжиться й надалі.

Якщо порівняти ціни на капусту минулого року, то вони зросли на 40%. Експерти переконані, що ціни продовжать зростати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ціна одного з найпопулярніших овочів побила рекорд. Аналітики назвали причину різкого зростання цін та повідомили, чи подешевшає цей овоч найближчим часом.