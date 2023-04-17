Вода і не тільки: що допоможе позбутися бактерій на фруктах та овочах

Робіть так і ваші продукти будуть бездоганно чистими

Основа основ роботи на кухні – чистота. Це стосується не тільки робочих поверхонь, посуду та інструментів, а й продуктів. Мити інгредієнти перед приготуванням — це завжди гарна звичка: так ви впевнені, що вживаєте безпечний продукт. Ретельне миття дозволяє усунути більше 90% бактерій, які можуть накопичуватися на шкірці фруктів та овочів.

Очистити продукти можна цілком природним шляхом, не вдаючись до хімічних засобів. За допомогою Shuba розповімо про чотири способи ідеально очистити фрукти та овочі.

Як ідеально відмити овочі та фрукти

Миття фруктів та овочів проточною водою набагато ефективніше, ніж ми можемо собі уявити. Холодна вода може видалити до 80% бактерій на поверхні фруктів та овочів, а з додаванням щіпки солі або соди миття буде ще ефективнішим.

Листові овочі необхідно мити аркуш за листом. Фрукти рекомендується промивати більше одного разу.

З оцтом на кухні можна робити практично все, навіть чистити фрукти та овочі. Це натуральний засіб для дезінфекції, що здатний знищувати бактерії та будь-які сліди пестицидів.

Приготуйте розчин з літром проточної води та склянкою оцту. Залиште в ньому фрукти та овочі, а потім промийте та використовуйте для страв.

Сода — відмінний союзник для тих, хто віддає перевагу природним коштам на кухні. Вона допоможе нам і у питанні дезінфекції фруктів та овочів. Для цього необхідно приготувати розчин з літром води та чайною ложкою харчової соди, перемішати та залишити там продукти на п’ять хвилин. Вам залишається просто промити овочі та фрукти під холодною водою.

Кухонна сіль має антибактеріальні властивості. Просто змішайте чайну ложку солі у мисці з водою і покладіть туди фрукти та овочі на п’ять хвилин, потім промийте та використовуйте за призначенням.

До речі, мило і сода допоможе вам також позбутися нітратів у фруктах та зелені. Прибрати шкідливі речовини та мікроби з продуктів – це легко.