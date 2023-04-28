Український мед: бджолярі розповіли, скільки продукт може коштувати у 2023 році

Пасічники вже активно готуються до сезону меду

Навесні в Україні змінилися ціни на багато популярних серед покупців харчових продуктів і незабаром до них може додатися ще один — мед. Вартість цього продукту залежатиме від того, як проходитиме сезон.

Якщо ціна за кілограм меду буде менш як два долари, то ця справа буде нерентабельною та неприбутковою, багато бджолярів відмовляться від неї. Про це в коментарі AgroPortal розповів пасічник Сергій Папка.

За його словами, останнім часом українські бджолярі майже не здавали мед на імпорт, а натомість продавали його і продукти бджільництва у роздріб на території країни. На імпорт йшли лише маленькі партії.

Пасічник Андрій Баскевич зазначив, що на сьогодні пасічники не готові експортувати мед, оскільки для цього багато чого потрібно.

"Це і завод з переробки меду, і паперова тяганина, і те, що гроші за проданий мед повертаються не відразу, а за кілька місяців", — зазначив пасічник Андрій Баскевич.

Він не виключає, що надалі для експорту бджолярі можуть об’єднуватися в кооперативи.

Також пасічник додав, що зараз вартість одного кілограма меду в середньому становить в Україні 60 гривень, а можна знайти також і по 50-53 грн. Хоча він не береться давати прогнози щодо цін на мед у 2023 році, але вважає, що справедливою гуртовою ціною була б 75-80 грн/кг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник міністр аграрної політики Тарас Висоцький розповів, чи буде цього року дефіцит зернових та овочів борщового набору.