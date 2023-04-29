І це ще не межа: в Україні продовжать дорожчати популярні овочі

Як зміняться ціни на огірки та помідори влітку 2023 року

Влітку в Україні мають подешевшати помідори та огірки, що пов’язано із надходженням на ринки свіжої вітчизняної продукції. При цьому швидкого падіння цін на зазначені овочі не варто очікувати.

Як заявив у коментарі "Обозревателю" аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев, ще до початку літа огірки та помідори можуть навіть піднятися в ціні.

"Ми чекатимемо сезону. У нас сезон все-таки буде пізнім, тому що Херсонська область все ще залишається в зоні бойових дій, а тепличні овочі не будуть продаватися дешево через те, що дорога електроенергія і газ. Немає сенсу продавати дешево овочі ", — сказав фахівець.

Видання зазначає, що в Україні зростання цін на помідори та огірки почалося з перших днів весни. Це пов’язано з тим, що на ринку української тепличної продукції немає великих обсягів овочів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що як можуть змінитись ціни на мед в Україні протягом 2023 року.