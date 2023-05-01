Цены начали падать: когда в Украине максимально подешевеют овощи

Эксперт рассказал, когда будет максимальный спад цен на овощи в этом году

К последнему месяцу весны в Украине начали меняться цены на некоторые овощи, которые пользуются большим спросом у покупателей. Снижение стоимости на них произойдет уже в начале лета.

На цену овощей влияет сезонный фактор. Таким образом, весной ценники на них подскакивают вверх из-за активного импорта овощей, а уже начиная с мая стоимость начинает падать, поскольку увеличивается количество товаров из Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, после роста цен на овощи к Пасхе, сейчас наблюдается снижение стоимости на них в пределах 15-20 гривен за килограмм.

"Мы ожидаем, что к началу июня уже окончательно рынок будет стабилизирован товарами из открытой почвы с наших территорий, и июнь будет периодом максимального снижения цен на овощи. Такая ситуация будет до сентября – начала октября. После вновь начнется годовой цикл роста цен", — сказал Пендзин.

Осенью, по мнению эксперта, произойдет существенное снижение цен и увеличение урожая лука. Это связано с богатым урожаем среди местных фермеров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты рассказали, что будет с ценами на овощи в Украине в первый месяц лета.