В Україні за тиждень стрімко подешевшав популярний овоч: ціни продовжать падати і надалі

Є кілька причин, через які популярний овоч став різко дешевшати

Незважаючи на те, що в українських магазинах дорожчає спаржа, інший популярний овоч почав дешевшати. На сьогоднішній день ціна впала на 14% порівняно з минулим тижнем.

Про це повідомили на порталі EastFruit за підсумками моніторингу цін. Йдеться про тепличні огірки, збирання яких збільшилося у зв’язку з теплою погодою.

Так, на сьогоднішній день кілограм тепличного огірка в українських магазинах коштує від 60 до 110 гривень. Це на 14% дешевше, ніж ще тиждень тому. Падіння ціни обумовлено тим, що пропозиція цього овочу на ринку зростає, через що виробники змушені переглядати ціни у бік зниження.

Крім того, продавці вважають, що зниження ціни також пов’язане з тим, що більшість стаціонарних комбінатів уже вийшли на повну потужність, що також збільшує пропозицію огірків на ринку. Але, незважаючи на низькі ціни та великий асортимент, темпи збуту залишаються невисокими. Порівняно з травнем минулого року тепличні огірки все одно коштують у середньому у 1,6 раза дорожче.

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