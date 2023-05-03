В Україні може відчутно здорожчати мед: в чому причина та чого чекати

Проблеми могли відчути як великі, так і маленькі виробники

Ціна меду в Україні 2023-го може змінитися порівняно з попереднім роком. Корисний продукт набув популярності не лише в українців. Велику частину меду Україна експортувала за кордон.

Директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної адміністрації Тетяна Гетьман розповіла, що основним отримувачем меду за кордоном є Європа, зокрема Польща та Німеччина. Заборона імпорту агропродукції в Польщу серйозно вдарить по виробниках і підвищить ціни на мед на світовому ринку.

Також українським бджолярам не допомагає погода. Холодна та дощова весна, як пише видання "Куркуль", поставила під загрозу існування бджолиних сімей на всій території України. Через це бджолопакети (маленькі родини бджіл із матками) зросли в ціні. Пасічники використовують їх для розведення бджіл. Та й період продажу, який триває тільки навесні, змістився через холоди.

Чи зміняться рамки сезону викачки меду, поки не повідомляється. Наразі мед в Україні коштує від 60 до 200 грн за літр залежно від походження сировини, строку зберігання та інших якостей. Українські пасічники припускають, що гуртова ціна на мед в 2023 році може піднятися до 75-80 грн за літр, що дорожче, аніж 2022 року.

Ціни на мед залежать від виду

Середня ціна меду в роздріб вища за 100 грн

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть незабаром подешевшати овочі. Зниження вартості треба чекати на початку літа.