Справжній чи підробка: як визначити натуральність меду за допомогою ложки

Вибрати корисний продукт нескладно

Мед міцно увійшов до нашої кухні. Ми любимо його їсти як самостійний продукт — він має антибактеріальний ефект і захищає нас від застуди. Крім того, мед є частим інгредієнтом у різних рецептах.

Чи можна навчитися відрізняти якісний мед від підробки? З порадами Ukr.Media це легко.

Як відрізнити якісний мед від підробленої продукції

Хитрість із ложкою. У ній немає нічого складного, тому багато хто перевіряє мед саме таким способом. Потрібно лише взяти ложку, мед та знову повернути його в ємність.

Натуральний мед добре тягтиметься і формуватиме гірку. Також його легко можна намотувати на спеціальну ложку.

Оцінити якість меду по одній краплі також дуже простий та інформативний метод. Візьміть лише одну крапельку меду та нанесіть на шкіру. Потім спробуйте втерти продукт. Натуральний мед вбереться без особливих зусиль.

Визначити якість меду можна на вигляд. У натурального меду не залишається осаду на дні ємності, також ви не помітите ніяких розшарування. Також для натурального меду не характерна наявність будь-яких сторонніх домішок.

Всіми улюблений "Медовик" отримав свою назву через мед у його складі. До речі, приготувати його за рецептом "Телеграфа" зовсім нескладно.