В Україні встановили захмарні ціни на сало: скільки зараз коштує популярний продукт

Більшість українців тепер вважають сало делікатесом

Поки в Україні поступово дешевшають овочі, один із улюблених продуктів українців продовжує дорожчати. Зокрема, в українських магазинах і на ринках відчутно збільшилися цінники на сало. Тепер цей продукт можна вважати делікатесом.

Відповідні дані оприлюднив фінансовий портал Мінфін, який щоденно слідкує за ціновою політикою в країні.

Так, станом на 2 травня, середня ціна на домашнє сало підвищилася до 189,00 гривень за кілограм. Ця ціна є на 8 гривень більшою, аніж у попередньому місяці.

Водночас середні цінники на солоне сало підняли до позначки у 263,10 гривні за кілограм. Якщо порівнювати із розцінками, які були у квітні, то відповідна категорія продуктів подорожчала на 5 гривень.

Що стосується цін в українських магазинах, то в Auchan кілограм солоного сала можна зараз придбати за 256,30 гривні за кілограм, а от у Metro воно коштує по 269,89 гривні за кілограм.

Раніше "Телеграф" розповідав про п'ятірку продуктів, які найбільше зросли в ціні впродовж квітня. Серед них консерви, рис, свинина, болгарський перець та житній хліб.