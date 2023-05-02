В Украине установили заоблачные цены на сало: сколько сейчас стоит популярный продукт

Большинство украинцев теперь считают деликатесом сало

Пока в Украине постепенно дешевеют овощи, один из любимых продуктов украинцев продолжает дорожать. В частности, в украинских магазинах и рынках ощутимо увеличились ценники на сало. Теперь этот продукт можно считать деликатесом.

Соответствующие данные обнародовал финансовый портал Минфин, ежедневно следящий за ценовой политикой в стране.

По состоянию на 2 мая, средняя цена на домашнее сало повысилась до 189,00 гривны за килограмм. Эта цена на 8 гривен больше, чем в предыдущем месяце.

В то же время, средние ценники на соленое сало подняли до отметки в 263,10 гривны за килограмм. Если сравнивать с расценками в апреле, то соответствующая категория продуктов подорожала на 5 гривен.

Что касается цен в украинских магазинах, то в Auchan килограмм соленого сала можно сейчас приобрести за 256,30 гривны за килограмм, а вот у Metro оно стоит по 269,89 гривны за килограмм.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пятерке продуктов, наиболее выросших в цене в течение апреля. Среди них консервы, рис, свинина, болгарский перец и ржаной хлеб.