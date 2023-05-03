В Украине может ощутимо подорожать мед: в чем причина и чего ждать

Проблемы могли ощутить как крупные, так и маленькие производители

Цена меда в Украине в 2023-м может измениться по сравнению с прошлым годом. Полезный продукт пользуется популярностью не только у украинцев. Большу́ю часть меда Украина экспортировала за границу.

Директор департамента агропромышленного развития Львовской областной администрации Татьяна Гетьман рассказала, что основным получателем меда за рубежом является Европа, в частности Польша и Германия. Запрет импорта агропродукции в Польшу серьезно ударит по производителям и повысит цены на мед на мировом рынке.

Также украинским пчеловодам не помогает погода. Холодная и дождливая весна, как пишет "Куркуль", поставили под угрозу существование пчелиных семей на всей территории Украины. Из-за этого пчелопакеты (маленькие семьи пчел с матками) выросли в цене. Пчеловоды используют их для разведения пчел. Да и период продаж, который длится только весной, сместился из-за холодов.

Изменятся ли рамки сезона выкачки меда, пока не сообщается. Мед в Украине стоит от 60 до 200 грн за литр в зависимости от происхождения сырья, срока хранения и других качеств. Украинские пчеловоды предполагают, что оптовая цена меда в 2023 году может подняться до 75-80 грн за литр, что дороже, чем в 2022-м.

Цены на мед зависят от вида

Средняя цена меда в розницу выше 100 грн

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут вскоре подешеветь овощи. Снижения стоимости следует ожидать в начале лета.