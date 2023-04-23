Настоящий или подделка: как определить натуральность меда с помощью ложки

Выбрать полезный продукт несложно

Мед прочно вошел в нашу кухню. Мы любим его есть как самостоятельный продукт — он обладает антибактериальным эффектом и защищает нас от простуды. Кроме того, мед является частым ингредиентом в различных рецептах.

Можно ли научиться отличать качественный мед от подделки? С советами Ukr.Media это легко.

Как отличить качественный мед от поддельной продукции

Хитрость с ложкой. В ней нет ничего сложного, поэтому многие проверяют мед именно таким способом. Нужно лишь взять ложку, мед и снова вернуть его в емкость.

Натуральный мед будет хорошо тянуться и формировать горку. Также его с легкостью можно наматывать на специальную ложку.

Оценить качество меда по одной капле — также очень простой и информативный метод. Возьмите всего одну капельку меда и нанесите на кожу. Затем попытайтесь втереть продукт. Натуральный мед впитается без особого труда.

Определить качество меда можно по внешнему виду. У натурального меда не остается осадка на дне емкости, а также вы не заметите никаких расслоений. Также для натурального меда не характерно наличие каких-либо посторонних примесей.

Всеми любимый "Медовик" получил свое название из-за меда в его составе. Кстати, приготовить его по рецепту "Телеграфа" совсем несложно.