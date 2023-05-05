Вартість захмарна: в Україні рекордно злетіли ціни на один із зелених овочів

В Україні стрімко дорожчає спаржа

В Україні стрімко зростають ціни не лише на популярні овочі, а й на спаржу — зараз її продають у середньому по 300 грн/кг.

Як розповів у коментарі AgroPortal.ua агроном-консультант із Вінницької області Володимир Білко, минулого року за кілограм зеленого овочу просили 220-250 гривень, а її гуртові ціни були в районі 150-200 грн/кг.

За словами фахівця, в Україні й надалі зростатимуть площі посадок спаржі.

"Посадка спаржі — це не тактичне, а стратегічне планування на 10-15 років, тому, хто планував її садити, робив це, незважаючи на військові ризики. Площі під спаржею зростатимуть і надалі з кількох причин: по-перше, це культура, яка дає можливість фермеру отримати перші гроші, по-друге, попит на овочі зростає. Крім того, зросла ціна, але це більше пов’язано із подорожчанням витрат", — сказав він.

Крім того, зазначає Білко, разом із рештою витрат зросла і оплата праці. Справа в тому, що спаржу збирають вручну. Минулого року робітникам платили 500 грн за день збору, а цьогоріч платять уже близько 600 грн.

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