Стоимость заоблачная: в Украине рекордно взлетели цены на один из зеленых овощей

В Украине стремительно дорожает спаржа

В Украине стремительно растут цены не только на популярные овощи, но и на спаржу — сейчас ее цена составляет в среднем 300 грн/кг.

Как рассказал в комментарии AgroPortal.ua агроном-консультант из Винницкой области Владимир Белко, в прошлом году за килограмм зеленого овоща просили 220-250 гривен, а в опте ее продавали по 150-200 грн/кг.

По словам специалиста, в Украине и дальше будут расти площади посадок спаржи.

"Посадка спаржи — это не тактическое, а стратегическое планирование на 10-15 лет, тому, кто планировал ее сажать, делал это, несмотря на военные риски. Площади под спаржей будут расти и дальше по нескольким причинам: во-первых, это культура, которая дает возможность фермеру получить первые деньги, во-вторых, спрос на овощи растет. Кроме того, выросла цена, но это больше связано с удорожанием расходов", — сказал он.

Кроме того, отмечает Белко, вместе с остальными затратами возросла и оплата труда. Дело в том, что спаржу собирают вручную. В прошлом году рабочим платили 500 грн за день сбора, а в этом платят уже около 600 грн.

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