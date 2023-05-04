В Україні помітно подешевшав один із популярних продуктів

В Україні олія продовжує падати в ціні

В Україні, на тлі подорожчання інших продуктів, останнім часом помітно впала в ціні соняшникова олія.

Про це свідчать дані порталу "Мінфін".

Станом на 3 березня 2023 року пляшка "Олейни" ємністю 850 мл продається в середньому за 59,76 грн. Примітно, що у березні середня ціна однієї пляшки становила 62,75 грн.

Так, у супермаркетах Auchan пляшка такої олії коштує 64,6 гривні, у супермаркетах Novus ціна встановлена на позначці 49,99 гривні, а в Metro олію даної марки продають за 64,7 гривні.

За даними порталу, пікова вартість на цей продукт була в липні минулого року, коли в середньому за пляшку доводилося платити 62,77 гривні.

У той же час пляшка олії виробника "Щедрий дар" ємністю 850 мілілітрів у Novus’і продається за 63,73 гривні, а в супермаркетах Auchan вона коштує 67,4 гривні за позицію. Середня ціна соняшникової олії від цього виробника — 65,6 гривні.

Раніше "Телеграф" писав про те, які п’ять продуктів найбільше зросли в ціні протягом квітня. До рейтингу увійшли консерви, рис, свинина, болгарський перець та житній хліб.