В Украине заметно подешевел один из популярных продуктов

В Украине подсолнечное масло продолжает падать в цене

В Украине, на фоне подорожания других продуктов, в последнее время заметно упало в цене подсолнечное масло.

Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

По состоянию на 3 марта 2023 года бутылка "Олейны" емкостью 850 миллилитров продается в среднем за 59,76 грн. Примечательно, что в марте средняя цена одной бутылки составляла 62,75 грн.

Так, в супермаркетах Auchan бутылка такого масла стоит 64,6 гривны, в супермаркетах Novus цена установлена на отметке в 49,99 гривны, а в Metro масло данной марки продают за 64,7 гривны.

По данным портала, пиковой стоимость на данный продукт была в июле прошлого года, когда в среднем за бутылку приходилось платить 62,77 гривны.

В то же время бутылка масла производителя "Щедрый дар" емкостью 850 миллилитров в Novus'е продается за 63,73 гривны, а в супермаркетах Auchan она стоит 67,4 гривны за позицию. Средняя цена подсолнечного масла от данного производителя — 65,6 гривны.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие пять продуктов наиболее выросли в цене в течение апреля. В рейтинг вошли консервы, рис, свинина, болгарский перец и ржаной хлеб.