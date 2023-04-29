Какой будет цена газа для украинцев: Кабмин принял важное решение

Правительство решило не идти на обострение ситуации в стране

Несмотря на опасения многих украинцев о том, что с мая платить за голубое топливо придется больше, Камбин решил подойти к данному вопросу с понимаем сложившихся на данный момент реалий и продлил действие льготных тарифов на газ для населения до 31 августа.

Сообщение об этом появилось на Правительственном портале в пятницу, 28 апреля.

Так, правительство продлило срок действия постановления о возложении специальных обязанностей на группу "Нафтогаз Украины" по поставкам газа на льготных условиях населению и предприятиям, которые выполняют жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства, на уровне не выше 8 грн за кубометр.

Другими словами, цена на газ для потребителей останется на уровне апреля текущего года:

ООО "Эру Людям" – 7,70 грн;

ООО "Энерджи Трейд Групп" – 7,799 грн;

ООО "ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн;

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн;

ООО "Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн;

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн;

ООО "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СветГаз" (ООО "Ритейл Сервис") – 9,99 грн.

Возможно, на решение правительства повлиял тот факт, что в последние месяцы 2022 года "Нафтогаз" импортировал меньшие объемы газа, чем планировалось. Так, компания купила примерно половину из запланированных с конца октября 2022 года 2 млрд кубометров. Кроме того, в интервью агентству Bloomberg 21 февраля глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов поделился амбициозными планами отказаться от импортного газа уже в этом году. Но только если "Нафтогаз" увеличить добычу на 8%, а частные компании — на 16%.

"Увеличение внутреннего производства — наша стратегическая цель, и мы должны заниматься этим сами. Это не просто вопрос бизнеса — это вопрос выживания и независимости Украины", — сказал Чернышов.

Насколько продвинулась газоснабжающая компания в этом направлении, пока не совсем понятно, но какие-то трансформации в газовой отрасли явно происходят – взять хотя бы появления нового формата "платежек" для населения.