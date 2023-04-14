Вниманию украинцев: платежки за газ теперь будут приходить по-новому (но не всем)

Некоторые газоснабжающие кампании теперь будут присылать платежки по-новому

Хотя изменений в цене на голубое топливо для украинцев не предвидится, некоторые изменения все же произойдут. Газоснабжающие кампании с этого месяца теперь будут присылать платежки по-новому.

Об этом сообщается на странице "Нафтогаза" в социальной сети Facebook.

Как сообщили в газоснабжающей компании, бумажные квитанции за потребление и распределение газа объединят в одном файле. При этом, стоит отметить, что счета за газ в одной квитанции будут получать жители не всех населенных пунктов, а только клиенты ГК "Нафтогаз Украины", а также Кропивницкого филиала "ГАЗСЕТИ", АО "Днепрогаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз" и АО "Донецкоблгаз".

Электронные квитанции будут поступать абонентам без изменений.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет с тарифами на газ и почему "Нафтогаз" снова в долгах. Рост убыточности НАК "Нафтогаз Украины" поставил правительство и Офис президента перед нелегким выбором: повышать тарифы на газ для населения или выделить НАКу из государственного бюджета рекордную дотацию.

Также мы сообщали, что НБУ подсчитал, сколько украинцы должны платить за газ.