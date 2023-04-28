Как не переплачивать за коммуналку: снимаем показатели счетчика воды правильно

В доме может быть несколько таких счетчиков

Украинцам каждый месяц необходимо вовремя снимать и передавать показатели счетчиков, чтобы не переплачивать за коммунальные услуги. Впрочем, необходимо делать это не только в нужное время, но и записывать при этом правильную цифру.

Как говорится в инструкции portmone.com, во время снятия показателей счетчика воды необходимо учитывать несколько важных нюансов.

Первый из них заключается в том, что в разных домах может быть разное количество стояков, так как в некоторых домах на кухне и в ванной может быть отдельный.

Также необходимо знать, подключен ли дом к центральному отоплению, поскольку в этом случае помимо счетчика холодной воды также устанавливается и счетчик горячей воды и данные с них необходимо снимать и записывать отдельно.

Объем израсходованной воды записывается в кубометрах, однако на циферблат счетчика выводятся данные в литрах, а потому важно помнить, что отделенные запятой значения записывать не нужно.

К примеру, если ваш счетчик показывает значение 000987,654, то передавать надо только цифру 987, которая отображает использованный объем воды в кубометрах. 654 в данном случае является потреблением воды в литрах.

Значения можно округлять в любую сторону, существенной роли это не сыграет.

Счетчик воды

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сэкономить расход воды и тем самым уменьшить сумму в платежке. Для этого лайфхака понадобится простой кирпич.