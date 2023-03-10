Одно-, двух- и трехзонные счетчики электричества: в чем различия и как снимать показатели

Счетчики электричества бывают разными

Чтобы не переплачивать за коммунальные услуги украинцам необходимо вовремя и правильно снимать и передавать показатели счетчиков. И если разобраться с некоторыми из них не составит труда, то другие потребуют некоторых знаний.

К таковым относятся счетчики за электричество, которые бывают не только разных типов, но и позволяют считать потребления в разных зонах. Разобраться в этих устройствах поможет инструкция ДТЭК.

Одними из наиболее популярных в Украине счетчиков являются индукционные. Они известны своей стойкостью к перепадам напряжения, а потому многие не спешат менять их даже несмотря на существенные недостатки.

Они обладают механическим барабаном, на который в зависимости от модели устройства выводится 6, 7 или 8 цифр. При этом стоит помнить, что при передаче показателей записывать стоит лишь целое число, без той части, которая отделена запятой.

Электронные счетчики позволяют экономить на электричестве, поскольку для них ночное потребление электричества обсчитывается по другому тарифу (на 50% дешевле). Соответственно при передаче показателей, цифры для дневного и ночного режима надо передавать отдельно.

Чтобы определить, какая зона ночная, а какая дневная стоит обратиться к инструкции пользователя, однако в наиболее популярных моделях это выглядит следующим образом:

NiK. "День" — "Т11" или "Т1", "ночь" — "Т12" или "Т2";

GAMA. "День" — "1.5.8.1", "ночь" — "1.5.8.2";

СТК. "День" — "Е1", "ночь" — "Е2".

В последнее время начали появляться и счетчики, которые считают потребление в трех зонах.

Как сообщалось ранее данные счетчика электроэнергии можно передать онлайн. При этом для этой процедуры существует сразу несколько вариантов.