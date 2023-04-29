Якою буде ціна газу для українців: Кабмін ухвалив важливе рішення

Уряд вирішив не йти на загострення ситуації у країні

Незважаючи на побоювання багатьох українців про те, що з травня платити за блакитне паливо доведеться більше, Камбін вирішив підійти до цього питання з розумінням реалій, що склалися на даний момент, і продовжив дію пільгових тарифів на газ для населення до 31 серпня.

Повідомлення про це з’явилося на Урядовому порталі у п’ятницю, 28 квітня.

Так, уряд продовжив термін дії постанови про покладання спеціальних обов’язків на групу "Нафтогаз України" щодо постачання газу на пільгових умовах населенню та підприємствам, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, на рівні не вище ніж 8 грн за кубометр.

Іншими словами, ціна на газ для споживачів залишиться на рівні квітня поточного року:

ТОВ "Еру Людям" — 7,70 грн;

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн;

ТОВ "ДК "Нафтогаз України" – 7,96 грн;

ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" – 7,98 грн.;

ТОВ "Полтавагаз Збут" — 7,99 грн;

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 грн;

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (YASNO) – 8,46 грн.;

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ "Світгаз" (ТОВ "Рітейл Сервіс") — 9,99 грн.

Можливо, на рішення уряду вплинув той факт, що останніми місяцями 2022 року "Нафтогаз" імпортував менші обсяги газу, ніж планувалося. Так, компанія купила приблизно половину із запланованих з кінця жовтня 2022 року 2 млрд кубометрів. Крім того, в інтерв’ю агентству Bloomberg 21 лютого голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов поділився амбітними планами відмовитись від імпортного газу вже цього року. Але лише якщо "Нафтогаз" збільшить видобуток на 8%, а приватні компанії – на 16%.

"Збільшення внутрішнього виробництва — наша стратегічна мета, і ми маємо займатися цим самі. Це не просто питання бізнесу — це питання виживання та незалежності України", — сказав Чернишов.

Наскільки просунулась газопостачальна компанія в цьому напрямку, поки що не зовсім зрозуміло, але певні трансформації в газовій галузі явно відбуваються – хоча б поява нового формату платіжок для населення.