Як зменшити рахунок за воду за допомогою цегли: ви будете приємно здивовані

Наприкінці місяця ви будете приємно здивовані

Хоча в Україні комуналка поки що дорожчати не буде в умовах війни та пов’язаних із нею фінансових труднощів, багато українців не проти заощадити на ній свої чесно зароблені. Одним із дуже простих, але ефективних способів, як це зробити, є обмеження кількості води, що використовується унітазом.

Що для цього потрібно? Як пише BestLife, ви можете використовувати будь-який важкий предмет, який знайшли вдома або на вулиці, наприклад, цеглу.

Суть ідеї полягає в тому, щоб обмежити автоматичний набір води, який подається у ваш зливний бак шляхом поміщення в нього важкого предмета. Помістивши всередину резервуару цеглу він витіснить собою, як мінімум, кілька чашок води, відповідно зменшуючи використання неї.

У випадку з цеглою, бажано іноді контролювати її стан, щоб віна не розкришилася від впливу води. Втім, цей лайфхак наскільки простий, настільки і геніальний, тому ви можете використовувати будь-який предмет, який знайдете під рукою і навіть вибираючи його масу та розмір – контролювати кількість необхідної для вас води.

Користуючись цим методом, наприкінці місяця ви будете приємно здивовані тим, що ця проста маніпуляція зможе заощадити вам грошей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кавовій гущі знайшли несподіване та корисне застосування, тому не поспішайте її викидати.

Також ми повідомляли, навіщо потрібно смажити мило на сковорідці. Лайфхак, про якого знають далеко ще не все.