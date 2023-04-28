Як не переплачувати за комуналку: знімаємо показники лічильника води правильно

У будинку може бути кілька таких лічильників

Українцям щомісяця необхідно вчасно знімати та передавати показники лічильників, щоб не переплачувати за комунальні послуги. Втім, необхідно робити це не лише у потрібний час, а й записувати при цьому правильну цифру.

Як йдеться у матеріалі portmone.com, під час зняття показників лічильника води необхідно враховувати кілька важливих нюансів.

Перший полягає в тому, що в різних будинках може бути різна кількість стояків, тому що в деяких будинках на кухні та у ванній може бути окремий.

Також необхідно знати, чи підключений будинок до центрального опалення, оскільки в цьому випадку крім лічильника холодної води також встановлюється лічильник гарячої води, а дані з них необхідно знімати та записувати окремо.

Обсяг витраченої води записується в кубометрах, проте на циферблат лічильника виводяться дані в літрах, тому важливо пам’ятати, що відокремлені комою значення записувати не потрібно.

Наприклад, якщо ваш лічильник показує значення 000987,654, передавати треба лише цифру 987, яка відображає використаний об’єм води в кубометрах. 654 у цьому випадку є споживанням води в літрах.

Значення можна округляти у будь-який бік, істотної ролі це зіграє.

Лічильник води

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як заощадити витрати води та тим самим зменшити суму в платіжці. Для цього лайфхака знадобиться проста цеглина.