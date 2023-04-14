До уваги українців: платіжки за газ тепер приходитимуть по-новому (але не всім)
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Деякі газопостачальні кампанії тепер надсилатимуть платіжки по-новому
Хоча змін у ціні на блакитне паливо для українців не передбачається, деякі зміни все ж таки відбудуться. Газопостачальні кампанії з цього місяця тепер надсилатимуть платіжки по-новому.
Про це повідомляється на сторінці "Нафтогазу" у соціальній мережі Facebook.
Як повідомили у газопостачальній компанії, паперові квитанції за споживання та розподіл газу об’єднають в одному файлі. При цьому варто зазначити, що рахунки за газ в одній квитанції отримуватимуть мешканці не всіх населених пунктів, а лише клієнти ДК "Нафтогаз України", а також Кропивницької філії "ГАЗМЕРЕЖІ", АТ "Дніпрогаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Криворіжгаз" і АТ "Донецькоблгаз".
Електронні квитанції надходитимуть абонентам без змін.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде з тарифами на газ і чому "Нафтогаз" знову у боргах. Зростання збитковості НАК "Нафтогаз України" поставило уряд та Офіс президента перед нелегким вибором: підвищувати тарифи на газ для населення або виділити НАКу з державного бюджету рекордну дотацію.
Також ми повідомляли, що НБУ підрахував, скільки українці мають платити за газ.