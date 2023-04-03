Є свої нюанси: як зняти показники лічильника за газ

Яку цифру треба записувати

Щомісяця українці мають вчасно передавати показники лічильників, щоб уникнути боргів та високих цифр у платіжках за комунальні послуги. При цьому важливо не лише зробити це вчасно, а й записати потрібну цифру.

Як мовиться в матеріалі порталу portmone.com, свої нюанси є і з газовими лічильниками, проте розібратися в них не складно.

Варто пам’ятати, що ці пристрої бувають двох типів – механічні та електронні. Втім, єдиною різницею між ними є спосіб відображення інформації.

У механічному варіанті цифри виводитимуться на табло за допомогою механічних роликів, а в електронних версіях – на циферблат.

Щоб правильно передати показники лічильника, важливо пам’ятати, що треба записувати цілу цифру, тобто повністю ігнорувати все, що зазначено після коми.

Крім того, варто проігнорувати нулі, що йдуть перед числом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не помилитися під час знімання показників з електролічильника. Важливо розуміти, що існує кілька видів таких приладів, у тому числі деякі вважають споживання в декількох зонах.