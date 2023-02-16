Как уменьшить счет за воду с помощью кирпича: вы будете приятно удивлены

В конце месяца вы будете приятно удивлены

Хотя в Украине коммуналка пока дорожать не будет в условиях войны и связанных с ней финансовых трудностей, многие украинцы не прочь сэкономить на ней свои честно заработанные. Одним из очень простых, но эффективных способов, как это сделать, является ограничение количества воды, используемое унитазом.

Что для этого потребуется? Как пишет BestLife, вы можете использовать любой тяжелый предмет, который нашли у себя дома или на улице, например, кирпич.

Суть идеи состоит в том, чтобы ограничить автоматический набор воды, который подается в ваш сливной бак путем помещения в него тяжелого предмета. Поместив внутрь резервуара кирпич он вытеснит собой, как минимум несколько чашек воды, соответственно уменьшая использование оной.

Стоит отметить, что в случае с кирпичом, желательно время от времени контролировать его состояние, чтобы он не раскрошился от воздействия воды. Впрочем, этот лайфхак насколько простой, настолько и гениальный, поэтому вы можете использовать любой предмет, который найдете под рукой и даже выбирая его массу и размер — контролировать количество необходимой для вас воды.

Пользуясь этим методом, в конце месяца вы будете приятно удивлены тем, сколько эта простая манипуляция сможет сэкономить вам денег.

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