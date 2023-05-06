В Украине за неделю стремительно подешевел популярный овощ: цены продолжат падать и дальше

Есть несколько причин, по которым популярный овощ стал резко дешеветь

Несмотря на то, что в украинских магазинах дорожает спаржа, другой популярный овощ начал дешеветь. На сегодняшний день цена упала на 14% по сравнению с прошлой неделей.

Об этом рассказали на портале EastFruit по итогу мониторинга цен. Речь идет о тепличных огурцах, уборка которых увеличилась в связи с теплой погодой.

Так, на сегодняшний день килограмм тепличного огурца в украинских магазинах стоит от 60 до 110 гривен. Это на 14% дешевле, чем еще неделю назад. Падение цены обусловлено тем, что предложение этого овоща на рынке растет, из-за чего производители вынуждены пересматривать цены в сторону понижения.

Кроме того, продавцы считают, что снижение цены также связано с тем, что большинство стационарных комбинатов уже вышли на полную мощность, что также повышает предложение огурцов на рынке. Но, несмотря на низкие цены и большой ассортимент, темпы сбыта остаются невысокими. По сравнению с маем прошлого года тепличные огурцы все равно стоят в среднем в 1,6 раз дороже.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине может подорожать мед. Причиной этому может стать запрет импорта агропродукции из Европы, ведь основным поставщиком меда в Украину сегодня являются Польша и Германия.