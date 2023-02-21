"Артемсіль" — це міць: в Україні випустили спецпартію солі для допомоги ГУР, ціна вражає

Соледарську сіль вирішили використати для підвищення обороноздатності України

Російські окупанти мало не знищили Соледар обстрілами, а разом з ним і підприємство "Артемсіль", — найбільше у своєму роді на території Центральної та Східної Європи. Але соледарська сіль уціліла, і з неї випустили спеціальну партію, кошти від продажу якої підуть на купівлю дронів-камікадзе для захисту України.

Про початок продажів оголосив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у вівторок, 21 лютого.

Варто зауважити, що пачки "Артемсолі" з цієї партії відрізняються від тих, до яких ми звикли. Для них використали ілюстрацію Артема Гусєва, де логотип змінено на Тризуб, а замість "Сіль" пишеться "Міць". Крім того, у пачці всього 200 г солі.

Пачки спецпартії скоріше сувенірні

Із 20 тонн солі зробили 100 тисяч пачок солі, кожну з яких продають по 500 гривень. 465 грн з продажу кожної пачки направлять на купівлю дронів-камікадзе для комплектації ударного угруповання Головного управління розвідки Міноборони України для захисту всієї лінії фронту.

Купити таку сіль можна в супермаркеті "Сільпо" або на онлайн-майданчику Rozetka.

Нагадаємо, раніше схожий збір був з останньої партії сталі зруйнованої в Маріуполі "Азовсталі", — тоді по 1500 грн продавали браслети зі шматочками сталі та Гербом України.

Як повідомляв "Телеграф", з інших цікавих масштабних зборів варто також згадати "дрони помсти" фонду Сергія Притули та Сергія Стерненка.