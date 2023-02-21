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"Артемсіль" — це міць: в Україні випустили спецпартію солі для допомоги ГУР, ціна вражає

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Спеціальна партія солі від "Артемсолі" дуже відрізняється від тих, до яких звикли українці Новина оновлена 21 лютого 2023, 11:33
Спеціальна партія солі від "Артемсолі" дуже відрізняється від тих, до яких звикли українці. Фото Колаж "Телеграфу"

Соледарську сіль вирішили використати для підвищення обороноздатності України

Російські окупанти мало не знищили Соледар обстрілами, а разом з ним і підприємство "Артемсіль", — найбільше у своєму роді на території Центральної та Східної Європи. Але соледарська сіль уціліла, і з неї випустили спеціальну партію, кошти від продажу якої підуть на купівлю дронів-камікадзе для захисту України.

Про початок продажів оголосив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у вівторок, 21 лютого.

Варто зауважити, що пачки "Артемсолі" з цієї партії відрізняються від тих, до яких ми звикли. Для них використали ілюстрацію Артема Гусєва, де логотип змінено на Тризуб, а замість "Сіль" пишеться "Міць". Крім того, у пачці всього 200 г солі.

Сіль Артемсіль нова пачка
Пачки спецпартії скоріше сувенірні

Із 20 тонн солі зробили 100 тисяч пачок солі, кожну з яких продають по 500 гривень. 465 грн з продажу кожної пачки направлять на купівлю дронів-камікадзе для комплектації ударного угруповання Головного управління розвідки Міноборони України для захисту всієї лінії фронту.

Купити таку сіль можна в супермаркеті "Сільпо" або на онлайн-майданчику Rozetka.

Нагадаємо, раніше схожий збір був з останньої партії сталі зруйнованої в Маріуполі "Азовсталі", — тоді по 1500 грн продавали браслети зі шматочками сталі та Гербом України.

Як повідомляв "Телеграф", з інших цікавих масштабних зборів варто також згадати "дрони помсти" фонду Сергія Притули та Сергія Стерненка.

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#Сіль #Збір #Гру #Артемсіль