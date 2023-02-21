"Артемсоль" - это мощь: в Украине выпустили спецпартию соли для помощи ГУР, цена впечатляет

Соледарскую соль решили использовать для повышения обороноспособности Украины

Российские оккупанты едва ли не уничтожили Соледар обстрелами, а вместе с ним и предприятие "Артемсоль", — крупнейшее в своем роде на территории Центральной и Восточной Европы. Но соледарская соль уцелела, и из нее выпустили специальную партию, средства от продажи которой пойдут на покупку дронов-камикадзе для защиты Украины.

О начале продаж объявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров утром во вторник, 21 февраля.

Стоит заметить, что пачки "Артемсоли" из этой партии отличаются от тех, к которым мы привыкли. Для них использовали иллюстрацию Артема Гусева, где логотип изменен на Тризуб, а вместо "Сіль" пишется "Міць". Кроме того, в пачке всего 200 г соли.

Пачки спецпартии скорее сувенирные

Из 20 тонн соли сделали 100 тысяч пачек соли, каждую из которых продают по 500 гривен. 465 грн с продажи каждой пачки направят на покупку дронов-камикадзе для комплектации ударной группировки Главного управления разведки Минобороны Украины для защиты по всей линии фронта.

Купить такую соль можно в супермаркете "Сильпо" или же на онлайн-площадке Rozetka.

Напомним, ранее похожий сбор был с последней партии стали разрушенной в Мариуполе "Азовстали", — тогда по 1500 грн продавали браслеты с кусочками стали и Гербом Украины.

Как сообщал "Телеграф", из других интересных масштабных сборов стоит также вспомнить "дроны мести" фонда Сергея Притулы и Сергея Стерненко.