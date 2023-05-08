Одразу на 110 гривень: ТОП-5 продуктів, які подешевшали в Україні у травні

Найбільше змінилися ціни на огірки

У травні в Україні змінилися ціни на деякі популярні у покупців продукти. Зокрема подешевшали яйця, сало, огірки, гречка та цукор. "Телеграф" розповідає, які зараз цінники у великих українських супермаркетах на ці п’ять продуктів.

За даними порталу Мінфін, найбільше в період з квітня по травень змінилася вартість огірків. Овочі стали дешевшими практично на 80 гривень, хоча до цього ціни на нього росли з кожним місяцем, починаючи з грудня 2022 року і у квітні побили всі рекорди — овоч обходився покупцям у 184,63 грн/кг.

Ціни на яйця в супермаркетах

Середня вартість десятка курячих яєць "Квочка" у травні становить 67,37 грн, а місяцем раніше — 70,60. Подешевшали також курячі яйця "Ясенсвіт". Зараз продукт коштує 68,12 за десяток, що рівно на 6 гривень дешевше, ніж у квітні.

Ціни на сало у супермаркетах

У травні знизилися ціни на солоне сало. Нині продукт у середньому коштує 256,30 грн. У квітні на нього було встановлено цінник 261,27.

Ціни на огірки в супермаркетах

Огірки цього місяця знову здивували своєю вартістю. Овоч різко подешевшав із 184,63 до 109 гривень за кілограм. Колючі огірки впали в ціні на 110 гривень за цей період і зараз коштують 99,90. Тепличні огірки стали дешевшими зі 119,94 до 85,90. Ціна на гладкі огірки змінилася зі 132,17 до 103,68. Також помітно знизилася вартість короткоплідних огірків — з 163,37 до 85,80.

Ціни на гречку в супермаркетах

Гречка в період із квітня по травень подешевшала на кілька гривень. Нині середня її вартість становить 52,43 грн, а раніше – 55,09.

Ціни на цукор у супермаркетах

У порівнянні з вищезгаданими продуктами вартість цукру змінилася незначно — з 33,73 до 33,27 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зміняться ціни на популярні продукти в Україні до літа. Експерти розповіли, що стане дешевшим, а що, навпаки, подорожчає.