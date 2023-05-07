Є одразу декілька "кандидатів": які продукти подешевшають, а які подорожчають до літа
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Що буде з цінами на продукти в Україні ближче до літа
Деякі продукти в Україні піднімуться в ціні ближче до початку літа, але деякі мають і подешевшати.
Як заявив у коментарі KP.UA президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, ближче до літа в Україні варто очікувати на падіння цін на свіжу зелень.
Також, за його очікуваннями, цінник впаде на тепличні огірки, помідори та редис.
"Коли теплішає, овочі починають дешевшати дуже швидко — редиска взагалі буде дуже дешевою", — сказав він.
Експерт також зазначив, що в Україні має подешевшати сало. Станеться це тоді, коли буде стабільно тепло.
"Подорожчають фрукти, полуниця буде спочатку дуже дорогою, потім ціни знизяться. Також можуть подорожчати молоко та молочні продукти.", — додав він.
Водночас економіст Владислав Банков розповів, що нинішнє падіння цін на яйця є нормальним явищем, а незабаром вони знову піднімуться в ціні. Також він прогнозує, що до літа мають подешевшати сезонні овочі та ягоди. При цьому експерт не вірить у зниження цінників на інші продукти через зростання податків та посилення регуляторних норм.
Як заявив у коментарі виданню аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, зростання цін у межах 1-3 гривень можуть показати молочка, яйця, м’ясні продукти та риба. При цьому експерт упевнений, що різкої зміни цінників очікувати не варто.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні за тиждень подешевшав популярний овоч.