Є одразу декілька "кандидатів": які продукти подешевшають, а які подорожчають до літа

Що буде з цінами на продукти в Україні ближче до літа

Деякі продукти в Україні піднімуться в ціні ближче до початку літа, але деякі мають і подешевшати.

Як заявив у коментарі KP.UA президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, ближче до літа в Україні варто очікувати на падіння цін на свіжу зелень.

Також, за його очікуваннями, цінник впаде на тепличні огірки, помідори та редис.

"Коли теплішає, овочі починають дешевшати дуже швидко — редиска взагалі буде дуже дешевою", — сказав він.

Експерт також зазначив, що в Україні має подешевшати сало. Станеться це тоді, коли буде стабільно тепло.

"Подорожчають фрукти, полуниця буде спочатку дуже дорогою, потім ціни знизяться. Також можуть подорожчати молоко та молочні продукти.", — додав він.

Водночас економіст Владислав Банков розповів, що нинішнє падіння цін на яйця є нормальним явищем, а незабаром вони знову піднімуться в ціні. Також він прогнозує, що до літа мають подешевшати сезонні овочі та ягоди. При цьому експерт не вірить у зниження цінників на інші продукти через зростання податків та посилення регуляторних норм.

Як заявив у коментарі виданню аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, зростання цін у межах 1-3 гривень можуть показати молочка, яйця, м’ясні продукти та риба. При цьому експерт упевнений, що різкої зміни цінників очікувати не варто.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні за тиждень подешевшав популярний овоч.